$160 млн на реформы. Какие проекты профинансировал ЕФСР в КР?

Завершается программа стабилизационного финансирования и поддержка реформ в Кыргызстане объемом 160 млн долларов, сообщает Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР).

Как отмечается, для реализации проекта технического содействия "Разработка автоматизированной информационной системы категоризации налогоплательщиков "Рейтинг налогоплательщика" и модуля цифрового профиля налогоплательщика в Кыргызской Республике" ЕФСР на грантовой основе выделено 1,45 млн долл. США.

"Предполагается, что, благодаря этому, в том числе, у компаний появится возможность оценивать потенциальных контрагентов. Кабмин КР при финансовой поддержке ЕФСР готовит к реализации несколько крупных транспортных проектов. Завершается реконструкция автомобильной дороги Бишкек - Ош (фаза IV). Маршрут проходит по 4 из 7 областей Кыргызстана. Им ежегодно пользуется более 2 млн жителей страны. Проект предусматривал реконструкцию участка протяженностью 67 км", - говорится в информации Фонда.

В целях реализации Государственной программы "Здоровый человек - процветающая страна", рассчитанной до 2030 года, Кыргызстан обратился в ЕФСР с заявкой на предоставление гранта для приобретения более 100 единиц автомобилей скорой медицинской помощи.

"Планируется, что по итогам рассмотрения на указанные цели на безвозмездной и безвозвратной основе Фондом будет выделено 3 млн долл. США", - добавляют в Евразийском фонде стабилизации и развития.