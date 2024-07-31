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"Караван здоровья", машины для медиков и аграриев КР – вклад ЕФСР

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- Виктория Гунгер
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За время работы Фонда общая сумма реализованных и реализуемых проектов в КР составила $728 млн. Об этом говорится в информации Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

Как отмечается, при поддержке ЕФСР осуществлена безвозмездная передача более 100 автомобилей медицинского назначения.

"А также грантовая программа профилактики заболеваний населения труднодоступной местности "Караван здоровья", финансирование поставок сельскохозяйственной техники", - сообщают в ЕФСР.

Отметим, Кыргызстан является государством - учредителем ЕФСР. Евразийский фонд стабилизации и развития - региональный финансовый механизм объемом более 9 млрд долларов США, который учрежден в 2009 году Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан.

Целями ЕФСР является содействие экономической и финансовой стабильности в государствах - участниках Фонда, а также поддержка их устойчивого развития.


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URL: https://www.vb.kg/438689
Теги:
Россия, Евразийский экономический союз, Кыргызстан, деньги, медицина
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