С сегодняшнего дня запущен купейный вагон до Балыкчы (фото)

С 1 августа "Кыргыз Темир жолу" вводит в обращение еще один вагон повышенной комфортности категории VIP-купе в составе поезда № 608/609 Бишкек-2 - Балыкчы - Бишкек-2. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в вагоне имеются 6 купе с мягкими диванами, широким столом, панорамными окнами, разъемы USB и Type-C для зарядки электронных устройств, аудио-стереосистемой, индивидуальной для каждого купе системой охлаждения воздуха, улучшенными ходовыми качествами. Внутренний интерьер отделан в национальном стиле.

Проезд в этом вагоне рассчитан для поездки организованных групп пассажиров в отдельном купе.

В вагоне будут предоставлены услуги буфета за отдельную плату.

Билеты можете приобрести на сайте и в его мобильных приложениях Андроид и iOS, а также в билетных кассах вокзала Бишкек-2.