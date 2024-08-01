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В Бишкеке собирают средства детям Рахимы, погибшей от рук мужа

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке прошел благотворительный вечер в помощь детям Рахимы Айкымбаевой, погибшей от рук своего мужа в апреле текущего года. Мероприятие было сообществом волонтеров "CAF Kelechek",

"В рамках мероприятия был показан документальный фильм о Рахиме, который вызвал живой интерес у зрителей. Затем начался показ художественного фильма "Возьми мои глаза" посвященного домашнему насилия. Фильм подробно освещал многие аспекты таких отношений, включая поведение абьюзера и манипуляции, используемые в подобных ситуациях.

После просмотра была проведена дискуссия в формате группового коучинга, где участники делились своими мыслями и впечатлениями о фильмах и проблемах, поднятых в них.

Для освещения темы домашнего насилия в интерактивном формате был проведен квиз с призами. Затем начался показ фильма "Птичий короб", затрагивающего тему материнской любви в условиях апокалипсиса. После фильма прошло обсуждение, где участники поделились своими впечатлениями и обсудили основные моменты картины.

Сбор средств продолжается. Все собранные средства будут направлены на поддержку и обеспечение детей Рахимы.

Реквизиты на имя Чолпонкуловой Айнуры:

- MBank: 0550753505

- Карта Optima: 4169585344902720

Просьба указывать при переводе в сообщении "Рахима".

"Присоединяйтесь к этой важной инициативе и помогите детям, оставшимся без матери, получить поддержку, в которой они так нуждаются", - заявляют организаторы мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/438698
Теги:
благотворительность, дети, семейное насилие, Бишкек, женщины
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