Как будет выглядеть спорткомплекс "Алга" в Бишкеке (эскиз)

В городе Бишкек активно продолжается строительство спортивного комплекса "Алга", ранее "Трудовые резервы". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

На данный момент ведется строительство спортивного объекта, который включает в себя игровое футбольное поле стандарта ФИФА 4 и два тренировочных поля.

В рамках проекта будут установлены трибуны, раздевалки и другие необходимые инфраструктурные составляющие.

Также на территории спортивного комплекса возведут ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) и построят гостиницу для удобства спортсменов и гостей.