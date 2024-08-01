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Как будет выглядеть спорткомплекс "Алга" в Бишкеке (эскиз)

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В городе Бишкек активно продолжается строительство спортивного комплекса "Алга", ранее "Трудовые резервы". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

На данный момент ведется строительство спортивного объекта, который включает в себя игровое футбольное поле стандарта ФИФА 4 и два тренировочных поля.

В рамках проекта будут установлены трибуны, раздевалки и другие необходимые инфраструктурные составляющие.

Также на территории спортивного комплекса возведут ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) и построят гостиницу для удобства спортсменов и гостей.


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URL: https://www.vb.kg/438699
Теги:
спорт, строительство, Бишкек
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