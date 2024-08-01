Садыр Жапаров поздравил с 100-летием образования Кыргызской железной дороги

"Наша железная дорога, несмотря на экономические кризисы, политические изменения и технологические вызовы, продолжает функционировать и развиваться. Поэтому кыргызская железная дорога - это не просто транспортная артерия, соединяющая города и районы нашей страны, а наше национальное достижение в транспортной сфере", - отметил президент Садыр Жапаров сегодня, 1 августа, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию "Кыргыз темир жолу". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Текст выступления (свободный перевод):

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие сотрудники и уважаемые ветераны "Кыргыз темир жолу"!

В этом году, наряду с празднованием 100-летия основания Кара-Кыргызской автономной области, сыгравшей важную роль в истории Кыргызстана, торжественно отмечаются и другие значимые события.

Проведение таких мероприятий, несомненно, свидетельствует о нашем уважении к прошлому и о стремлении передать будущим поколениям память о пути, пройденном нашими предками, и о национальных богатствах, оставленных нам в наследство.

Поэтому сердечно поздравляю вас с 100-летием образования Кыргызской железной дороги, имеющей национальное значение!

Как гласит пословица, "Элүү жылда эл жаңы – жүз жылда жер жаңы" ("Пятьдесят лет - это новые люди, сто лет - это новая земля"), столетие - значимый рубеж для любой организации или структуры. За этот период кыргызская железная дорога играла ключевую роль в экономическом и социальном развитии нашей страны.

Не ошибусь если скажу, что на протяжении века, без перерывов и выходных, соединяя наши города и сёла, она стала важной артерией, обеспечивающей транспортную доступность и экономическую стабильность.

Сегодня, в торжественный день 100-летия "Кыргыз темир жолу", хочу выразить искреннюю благодарность ветеранам железнодорожной отрасли, которые заложили основу всех достижений.

Бесперебойная и непрерывная работа железной дороги, её постоянное развитие – это результат вашего неустанного труда, усердной работы, а также вашей преданности и стойкой воли, несмотря на долгие и трудные времена.

Уважаемые железнодорожники!

Ваш высокий профессионализм должен всегда оставаться гарантией стабильности и уверенности нашей страны.

Благодаря вашему добросовестному труду, мы можем гордиться высокими достижениями в обеспечении транспортной безопасности и надёжности в пассажирских и грузовых перевозках.

За прошедшие 100 лет, благодаря усилиям преданных своему делу сотрудников, предприятие "Кыргыз темир жолу" преодолевало многочисленные трудности и испытания, всегда находя пути к возрождению и развитию.

Наша железная дорога, несмотря на экономические кризисы, политические изменения и технологические вызовы, продолжает функционировать и развиваться.

Поэтому кыргызская железная дорога - это не просто транспортная артерия, соединяющая города и районы нашей страны, а наше национальное достижение в транспортной сфере.

Нашей основной задачей является защита, поддержка и развитие этой важной инфраструктуры. Мы должны направить все усилия на модернизацию железных дорог, повышение качества обслуживания и внедрение инновационных технологий. Только таким образом мы сможем обеспечить стабильное и успешное будущее.

Развитие отечественной железной дороги - это не только вклад в экономику страны, но и передача бесценного наследия будущим поколениям. Мы обязаны оставить современную, эффективную и надёжную железнодорожную систему, которая станет основой для процветания будущих поколений.

Чтобы сохранить и развивать это национальное богатство, нам всем нужно совместно работать, объединив усилия.

Мы унаследовали от Советского союза 424,6 километра железной дороги. В годы независимости государством не было построено ни одного метра железной дороги, наоборот, их количество уменьшилось, как вам известно.

Понимая важность и необходимость развития железнодорожной отрасли для нашей страны, с 2022 года мы начали реализацию амбициозных проектов, имеющих огромное стратегическое значение для развития национальной экономики Кыргызской Республики.

В программе развития страны до 2026 года также определены задачи по развитию транспортного сектора, включая проведение последовательных реформ, направленных на расширение транзитного потенциала отечественной железной дороги.

Если вы помните, весной 2022 года начался масштабный проект "Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече – Макмал", который мы реализуем собственными силами и средствами государственной компании "Кыргыз темир жолу".

До 2020 года наша железная дорога была убыточной отраслью и накопила долг более полумиллиарда сомов.

На сегодняшний день строительство этой железной дороги достигло 43 км от Балыкчи. Выполнены работы на сумму около четырех миллиардов сомов исключительно силами компании "Кыргыз темир жол".

Этот стратегический проект не только укрепит инфраструктуру Кыргызстана, но и через перегрузочную станцию в Макмале свяжет проект железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан", играя ключевую роль в создании единой железнодорожной сети внутри страны.

Наш север и юг будут связаны железной дорогой. Перевозка тяжелых грузов внутри страны будет осуществляться только по железной дороге. Это означает значительную экономию топлива и сохранение качества наших автомобильных дорог на длительный срок. Кроме того, пассажиры получат возможность путешествовать по железной дороге.

Реализация строительства международного крупного проекта железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" окажет общее положительное социально-экономическое влияние на развитие экономики страны и внесёт значительный вклад в расширение транспортных услуг для населения, а также в развитие и улучшение транспортной инфраструктуры.

Новый железнодорожный коридор станет южной частью Евразийского континентального моста, обеспечивая доставку грузов между рынками Китая, Кыргызстана, стран Центральной Азии и далее в Иран, Турцию и Европейский Союз.

Этот проект также соответствует целям государств Центральной Азии по диверсификации транспортных маршрутов и повышению конкурентоспособности региона как международного транспортно-транзитного хаба.

Реализация этого стратегического проекта выведет Кыргызстан из транспортного тупика, связывая почти четыре миллиарда человек, и расширит географию перевозок из Азии в Европу через Турцию, на Ближний Восток, в Иран, страны Персидского залива и Северную Африку.

Эта дорога, в первую очередь, нужна не для других, а для нас. Мы установим транзитный коридор между Европой и другими странами через Центральную Азию, включая Китай. Это экономически выгодно и очень важно для геополитической стабильности!