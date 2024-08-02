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Эрдоган не поехал на открытие Олимпиады в Париже по просьбе внучки

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поехал на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) по просьбе внучки.

"Макрон приглашал меня на открытие ОИ, я сказал, что, возможно, приеду. Моя 13-летняя внучка сказала мне: "Дедушка, не едь туда". Я спросил, почему, она в ответ сказала: "Там будут демонстрировать ЛГБТ-пропаганду", – цитирует его РИА Новости.

По словам главы Турции, при первой возможности он поговорит с папой Римским и поделится с ним критикой открытия Олимпиады. Как отметил Эрдоган, церемония оскорбила христианский и мусульманский мир.

Ранее вице-премьер Словакии Томаш Тараба отказался присутствовать на закрытии Олимпийских игр из-за недовольства церемонией открытия. Он назвал церемонию отвратительным символом извращенного упадка, злоупотребившего красотой спорта.

Церемония открытия Игр в Париже прошла вечером 26 июля. Впервые ее провели вне стадиона – парад с участием 10,5 тысячи спортсменов стартовал на Сене.

В греческих СМИ церемонию назвали крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе из-за того, что члены ЛГБТ-движения изображали Тайную вечерю. Между тем в Сербии заявили, что Олимпиада в Париже и Игры БРИКС показали разницу цивилизаций и призвали сербов решить, к какой из них они себя относят.

Источник: m24.ru


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URL: https://www.vb.kg/438704
Теги:
Реджеп Эрдоган
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