Директор МТС в селе Интернациональное любил в детстве разбирать машинки

В селе Интернациональное Иссык-Атинского района состоялась церемония открытия частной машинно-тракторной станции "Максат агро "М.Т.С"".

Директор "Максат агро "М.Т.С"" Максат Уметалиев рассказал, что в распоряжении МТС находится 24 единицы сельскохозяйственной техники: 3 тракторов, 4 комбайнов и 17 единиц прочей сельхозтехники.

"Сельскохозяйственная техника задействована в посеве, уборке зерновых культур, кукурузы, сахарной свеклы и кормовых культур во всех районах Чуйской области. МТС пополняет свой машинно-тракторный парк, получая на льготных условиях сельскохозяйственную технику по лизинговым проектам, реализуемым при поддержке государства.

Алгоритм работы МТС пока очень простой - наша МТС частная, получая заказы, мы направляемся на место на своих машинах, выполняем работу, и возвращаемся на базу. Если надо произвести ремонт своей техники, рады, когда благодаря нам, у фермеров все ладится. Ремонт техники других фермеров пока не производим. Но кто знает, вот вы пошутили, что я, наверное, с детства любил играть в комбайны и машинки. Так вот в детстве я действительно любил разбирать любую технику, игрушки, которые мне дарили. Так что взрослые не ругайте своих детей, присмотритесь, может подрастает новый механизатор, тракторист или инженер. И они со временем придут к нам работать на современных комбайнах, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Минсельхоз совместно с полномочными представительствами президента КР в областях, а также органами местного самоуправления, разработал план организации машинно-тракторных станций в каждом районе страны.

Согласно информации, в 2024 году в регионах республики были организованы десять машинно-тракторных станций, из которых две – муниципальные, восемь – частные.

Всего с момента принятия решения было организовано 152 МТЧ, из которых 55 – муниципальных и 97 – частных. В их распоряжении находится более 3 тысяч единиц сельскохозяйственной техники различных моделей.

К концу 2024 года планируется организовать еще 20 новых машинно-тракторных станций в регионах республики.