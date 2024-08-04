В КР вынесено на обсуждение проект закона об обязательном техосмотре

Министерство экономики и коммерции Кыргызстана предлагает поэтапно ввести обязательный техосмотр автотранспортных средств всех категорий. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение, сообщает sputnik.kg.

Согласно справке-обоснованию, целями проекта постановления являются обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение экологического состояния вследствие уменьшения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

Ведомство напоминает, что сейчас обязательный техосмотр проходят автомобили, используемые для перевозки пассажиров (в том числе легковые автомашины (такси), грузов, опасных грузов.

Также проверку проходит спецтранспорт: автомобили скорой медицинской помощи, пожарные, автокраны, автолесовозы, автосамосвалы, автоцементовозы, автоэвакуаторы, транспортные средства для перевозки длинномерных грузов, трактора сельскохозяйственные и лесохозяйственные, самоходные специальные технологические машины (СТМ) и транспортные средства (ТС) для перевозки денежной выручки и ценных грузов. Остальные ТС проходят техосмотр в добровольном порядке.

Уточняется, что на 1 февраля, по данным госучреждения "Унаа" МВД КР, в республике зарегистрировали 1 миллион 600 тысяч 691 транспортное средство.

Из них:

на физических лиц - 1 514 583;

на юридических - 86 108.

Со сроками эксплуатации:

до пяти лет - 25 880;

от пяти до десяти лет - 89 277;

от десяти до пятнадцати лет - 97 855;

свыше пятнадцати лет - 1 387 679 единиц (86,6 процента от общего количества).

Таким образом, 1 574 811 единиц подлежат техническому осмотру. В случае введения обязательного техосмотра порядка 20 процентов его проходить не будут по разным причинам (например, транспорт в базе данных зарегистрирован, но не эксплуатируется по техническим причинам, и т. п.), что составит примерно 314 962 единицы, но под требования обязательного техосмотра попадают 1 259 849 единиц.

Так как основной парк автомототранспорта в республике старше 15 лет, обязательный техосмотр всех ТС создаст условия для улучшения экологической обстановки, будет содействовать снижению вредных выбросов от автотранспорта. Кроме того, обязательный техосмотр посодействует обеспечению безопасности дорожного движения, считает инициатор.