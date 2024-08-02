MEGA торжественно встретила участников Олимпийских игр 2024

В международном аэропорту "Манас" в аэровокзальном комплексе "Манас-2" Государственный оператор сотовой связи MEGA торжественно встретил первых вернувшихся участников Олимпийских игр 2024.

"Вне зависимости от результата, мы гордимся тем, нашими спортсменами за то, что они представляют нашу страну. Они показали настоящую силу духа, упорство и невероятное стремление к победе. И хотя победа не всегда приходит в том виде, в каком мы её ожидаем, для нас они уже победители. Мы верим и поддерживаем каждого, и с нетерпением ждем будущих успехов", - отметили в компании.

Государственный оператор сотовой связи MEGA является официальным спонсором трансляции 33-е летних Олимпийских игр в Париже на телеканалах "НТРК" и "НТРК Спорт".

Также компания обеспечила бесплатной связью олимпийскую делегацию Кыргызстана во Франции. MEGA гордится возможностью способствовать комфортной коммуникации и сплоченности спортсменов и сопровождающих на важнейшем спортивном мероприятии.

MEGA регулярно поддерживает крупные турниры, чемпионаты, матчи и трансляции зрелищных международных спортивных событий, так как одним из главных приоритетов компании является поддержка и популяризация спорта в Кыргызстане.

Напомним, что Олимпиада продолжается. Выступления наших спортсменов смотрите на национальных телеканалах "НТРК" и "НТРК Спорт" и эксклюзивно на смартфонах в приложении MegaTV!

Болеем за наших вместе с MEGA!