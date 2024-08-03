В Бишкеке установлены камеры: два нарушителя оштрафованы за ТБО

В столице установлены онлайн камеры видеонаблюдения. Данные меры направлены на ликвидацию стихийных свалок и приобщение горожан и хозяйствующих субъектов к соблюдению правил благоустройства города Бишкек. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, инспекторы в ходе раннего утреннего рейда провели поисковые работы тех лиц, которые выбросили ТБО в неустановленных местах. Нарушения чистоты и порядка зафиксированы на пересечении улиц Курманджан Датка/Ереванская и на проспекте Жибек Жолу в районе Аламединского базара.

Так, двух физических лиц привлекли к ответственности, согласно статье 115 ч.1 Кодекса КР о правонарушениях. Каждый получил штраф в сумме 5 500 сомов.