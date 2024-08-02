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Задержан главный инспектор Департамента наземного и водного транспорта

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При дачи взятки в крупном размере с поличным задержан главный инспектор Департамента наземного и водного транспорта при Минтрансе О.Н.Ш. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, главный инспектор весогабаритного контроля О.Н.Ш. предложил сотруднику ГКНБ взятку 200 тыс. сомов за сокрытие совершенных преступных деяний выраженных в содействии водителям в уклонении от штрафов и отказа от дальнейшего возбуждения уголовного дела.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 345 (Дача взятки) УК КР.

20 июля при передаче взятки в крупном размере 200 тыс. сомов с поличным задержан вышеназванный гражданин.


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URL: https://www.vb.kg/438731
Теги:
ГКНБ, задержание, взятка
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