ХАМАС опровергло сообщения о назначении нового главы политбюро

Палестинское движение ХАМАС опровергло сообщения о назначении Халида Машааля новым главой политбюро, заявил РИА Новости глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим.

Ранее в пятницу министерство иностранных дел Турции назвало Халида Машааля исполняющим обязанности главы политического бюро ХАМАС после гибели Исмаила Хании. Движение пока не выступало с официальными заявлениями относительно фигуры преемника Хании. Машааль возглавляет политбюро ХАМАС за рубежом, считается одним из основателей движения.

В этом ключе в движении отметили, что выборы нового главы политбюро движения должны состоятся после заседания его Консультативного Совета, после чего будет официально объявлено о назначении нового главы ХАМАС.

"Мы опровергаем назначение преемника покойного главы (политбюро –ред.) Исмаила Хания. Мы официально объявим после того, как состоятся выборы, которые пройдут после заседания Консультативного Совета движения, и имя (нового главы политбюро –ред.) будет официально объявлено после заседания", - отметил источник РИА Новости в руководстве движении.

В минувшую среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа.

Погибший в возрасте 62 лет Исмаил Хания считался умеренным прагматиком в движении, вел переговоры по перемирию в секторе Газа от имени ХАМАС и играл ключевую роль в процессе межпалестинского урегулирования, пользуясь глубоким уважением как соратников по движению, так и оппонентов.