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В Бишкеке отметили 94-ю годовщину образования воздушно-десантных войск

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- Светлана Лаптева
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Традиционно ветераны ВДВ, проживающие в Кыргызстане, в свой праздник собрались в Бишкеке у кинотеатра "Россия". Затем в парке Победы имени Даира Асанова состоялась официальная часть.

В этом году не было десантирования парашютистов в парке. Вместо этого те, кто должен был прыгать, просто пришли поздравить ветеранов-десантников. И это вполне понятно, для многих десантников - именно инструкторы по парашютному спорту были их наставниками в аэроклубе, например, Александр Кремнев и Виктор Мухамедьяров.

В остальном все прошло традиционно: воины национальной гвардии торжественно внесли флаг Кыргызстана, а ветераны ВДВ и других спецподразделений в качестве гостей принимали участие в мероприятии.

Всех погибших десантников почтили минутой молчания.

- Воины национальной гвардии по праву считаются преемниками воздушно-десантных войск, поскольку в составе их подразделения находятся подразделения, готовые проводить выброску десанта в любую точку нашей горной страны. Очень важно, чтобы воины и ветераны в Кыргызстане помнили и чтили традиции. Потому приходим в этот день 2 августа к ветеранам, – рассказали представители ветеранского движения Национальной гвардии.

С показательными выступлениями выступили ребята военно-патриотического клуба "Пантера", причем программа, несмотря на возраст, была представлена очень сложная. А руководителю клуба Акрому Ким за активную работу с молодежью была вручена награда. Также и другим ветеранам-десантникам были вручены знаки за активную работу.

Была на мероприятии и своя изюминка - кыргызским десантникам - приемникам и продолжателям традиций ВДВ ветеран национальной гвардии Нурлан Жунушов посвятил написанную им песню, которая была исполнена на кыргызском языке, но уже готовится русская версия.


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URL: https://www.vb.kg/438737
Теги:
ветераны, армия, Бишкек
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