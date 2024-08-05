Индекс цен ФАО на продовольствие в июле не претерпел серьезных изменений

В июле базовый показатель мировых цен на продовольственные товары в целом оставался неизменным второй месяц подряд, поскольку рост международных котировок растительных масел, мясных продуктов и сахара компенсировал продолжающееся снижение цен на зерновые, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

Индекс продовольственных цен ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на ряд продовольственных товаров, торгуемых на мировом рынке, в июле составил в среднем 120,8 пунктов, что немного ниже пересмотренного показателя в 121,0 за июнь. Сейчас индекс на 3,1 процента ниже соответствующего значения годом ранее.

Индекс цен ФАО на зерновые снизился на 3,8 процента с июня, поскольку мировые экспортные цены на все основные зерновые снижаются уже второй месяц подряд. Котировки пшеницы снизились на фоне гарантируемых запасов после сбора урожая в северном полушарии и в целом благоприятных условий в Канаде и США. Экспортные цены на кукурузу также снизились благодаря хорошим темпам сбора урожая в Аргентине и Бразилии. Индекс цен ФАО на рис снизился на 2,4 процента с июня на фоне в целом спокойной торговой активности как для основных сортов.

Индекс цен ФАР на растительные масла, напротив, вырос на 2,4 процента с июня, достигнув максимума последних шести месяцев. Мировые котировки пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел выросли, чему способствовали устойчивый спрос на соевое масло со стороны сектора производства биотоплива и ухудшение перспектив урожая подсолнечного и рапсового масел в нескольких крупных странах-производителях.

Индекс цен ФАО на мясо в июле был на 1,2 процента выше по сравнению с июньским показателем. Мировые цены на баранину и говядину повысились главным образом под влиянием стабильного импортного спроса и сезонным снижением численности поголовья скота в Океании.

Индекс цен ФАО на сахар вырос на 0,7 процента по сравнению с показателем предыдущего месяца. Рост был обусловлен более низким, чем ожидалось, объемом производства в Бразилии в первой половине месяца.

Индекс цен ФАО на молочные продукты в июле не изменился, поскольку снижение котировок на сухое молоко компенсировало рост котировок на масло и сыр.