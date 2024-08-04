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В минской школе состоялась встреча со школьниками из Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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Учащиеся средней школы имени Жумаша Асаналиева Ак-Суйского района Иссык-Кульской области с обзорной экскурсией посетили среднюю школу № 11 им. Жумаша Асаналиева в городе Минск.

Выступая на мероприятии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрбол Султанбаев отметил, что сегодняшняя встреча учащихся двух побратимских школ, носящих имя воина-кыргызстанца, Героя Советского Союза Жумаша Асаналиева, является еще одним свидетельством крепкой дружбы между народами Кыргызстана и Беларуси.

Эрбол Султанбаев пожелал им крепкого здоровья, хорошей учебы, выразив уверенность в том, учащиеся указанных школ продолжат тесное общение и в будущем.

В рамках посещения школьники осмотрели учебные помещения, приняли участие в совместном мастер-классе по изготовлению сувениров. В знак дружбы двух школ директора образовательных учреждений обменялись памятными подарками.

Также школьники возложили цветы к памятнику Жумаша Асаналиева в г. Минск.


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URL: https://www.vb.kg/438740
Теги:
Беларусь, школа, Кыргызстан
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