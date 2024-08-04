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Семеноводческих хозяйств в Кыргызстане стало на 15 больше

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- Светлана Лаптева
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Впервые в 2024 году 15-ти питомникам плодовых и ягодных культур был присвоен статус семеноводческого хозяйства, специализирующегося на производстве и реализации посадочного материала плодовых, ягодных и декоративных культур.

В целях выращивания и внедрения в производство видов и новых сортов, имеющих высокую коммерческую ценность на внутреннем и внешнем рынках, с учетом климатических и почвенных особенностей каждого района, во взаимодействии с питомниками было разработано районирование сортов по регионам.

На основании приказа Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики с 1 июля 2024 года проводится полевая инспекция посадочного материала плодовых и ягодных культур выращенных в указанных питомниках специалистами Департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства во всех областях Республики.

Все эти мероприятия направлены к переводу садоводства на инновационный путь развития что позволит увеличить производство сертифицированного, сортового посадочного материала, а также плодов, ягод и повысить их экономическую эффективность.


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URL: https://www.vb.kg/438742
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