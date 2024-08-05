Новый микрозаповедник Кызыл-Суу: инициатива для защиты природы и наследия

Журналисты посетили микрозаповедник "Кызыл-Суу", расположенного в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской областии. Он был создан благодаря проекту "Расширение концепции микрозаповедников в регионах Кыргызстана", реализуемого ЦГО "Лидер" в рамках Центрально-Азиатской программы по сохранению редких животных и уникальных природных территорий.

Всего в рамках проекта создано 5 микрозаповедников – Кара-Койун, Озгоруш Айгулу, Кулупбек, Салаа-Таш и Кызыл-Суу, которые успешно прошли все этапы регистрации в соответствии с постановлением кабинета министров, в котором утверждены порядок образования и функционирования микрозаповедников и особо охраняемых природных территорий местного значения (ООПТ).

Сам микрозаповедник "Кызыл-Суу" расположен на высоте 1609 метров над уровнем моря и занимает площадь 10 гектаров. Здесь произрастают важные виды кустарников, такие как облепиха, барбарис, шиповник и карагана, которые играют ключевую роль в очистке воды и почвы.

По словам странового координатора программы по сохранению ключевых территорий биоразнообразия в Центральной Азии Михаила Яковлева, проект по продвижению микрозаповедников значительно содействует сохранению экосистем.

"Я знаком с историей создания концепции микрозаповедников, разработанной нашим известным ученым Эмилем Джапаровичем Шукуровым. Банур Абдиевна взяла эту концепцию и начала создавать зоны восстановления экосистем силами местных сообщеста. В результате удалось создать пять пилотных микрозаповедников. Это очень интересный опыт для нас, поскольку мы давно мечтали, чтобы местные сообщества могли сохранять важные для них территории. Важно не только государственное управление большими природными парками и заповедниками, но и создание микрозаповедников, которые могут существенно способствовать сохранению экосистем. На фестивале мы обсуждаем полученный опыт проекта. Приехали другие организации, занимающиеся созданием заповедников и микрозаповедников. Этот фестиваль представляет отличную площадку для установления новых связей и партнерства. Наша программа когда-нибудь завершится, но предоставленная возможность местным сообществам создавать нужные им экосистемы имеет большое значение. Надеюсь, что опыт, полученный в рамках этого проекта, будет распространен на всю Центральную Азию. Концепция микрозаповедников уникальна для Центральной Азии. В прошлом году наше правительство приняло постановление, позволяющее создавать микрозаповедники, что является новшеством для региона. Мы являемся пионерами в этом направлении, и я надеюсь, что эта инициатива будет поддержана и в других странах, включая Узбекистан, Таджикистан и Казахстан", - сказал он vb.kg.

В свою очередь координатор проекта при поддержке фонда Critical Ecosystem Банур Абдиева в разговоре с корреспондентом vb.kg высказала уверенность, что создание микрозаповедников прежде всего будет способствовать предотвращению природных катаклизм.

"Наш проект называется "Расширение концепции микрозаповедников в Кыргызстане и Центральной Азии". Сегодня мы собрались на фестивале в местности Манжыл-Ата, священном месте, чтобы обсудить важность сохранения биоразнообразия на планетарном уровне и роль Кыргызстана в этом процессе. У нас сохранились очаги биоразнообразия, и мы должны активно работать над их сохранением и расширением.

На данный момент у нас есть пять микрозаповедников, расположенных в следующих местностях: Бакай-Ата (Таласская область), Кара-Кулджа (Ошская область), Ала-Бука ( Джалал-Абадская область), Лейлек (Баткенская область), Кызыл-Суу (Иссык-Кульская область). Эти пилотные проекты прошли все восемь шагов, установленных постановлением, и ожидают получения легального статуса микрозаповедников.

Сегодня в рамках фестиваля участники представят результаты своей работы, расскажут, что уже удалось сделать и какие планы у них есть.

У нас также есть старые микрозаповедники, которые еще не зарегистрированы, но функционируют в качестве микрозаповедников. Мы работаем с учеными, практиками, государством и донорскими агентствами", - отметила она.

Расскажите про балансы, 60-30, насколько они соблюдаются?

Это теория биотической регуляции. Точной статистики нет, но мы стремимся к сохранению баланса. Теория говорит, что нужно сохранять 60% нетронутой дикой природы для поддержания нормального уровня воздуха и влаги, предотвращения аномальной жары или холода. 30% должно быть отведено под сельское хозяйство, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, и 10% для мест проживания. Простой пример - пустыня Сахара, которая образовалась из-за вырубки лесов, что привело к уменьшению влаги и образованию пустыни.

Что можно сделать, чтобы предотвратить наводнения и другие природные катастрофы?

Создание микрозаповедников - это первый шаг к предотвращению таких проблем. Например, пойменные леса играют важную роль в укреплении берегов рек и предотвращении селевых потоков. Недавние события показывают, что важно аккуратно осваивать территории на берегах рек, где естественное укрепление обеспечивают кустарники и пойменные леса.

Подобного рода микрозаповедники также помогут местным сообществам решить проблему деградации земель. Такую точку зрения vb.kg высказал директор муниципального предприятия "Кызыл-Суу Тазалык" Тонского района Иссык-Кульской области и директор микрозаповедника "Кызыл-Суу" Рысбек Кененбаев.

"Мы создали этот заповедник, чтобы сохранить биоразнообразие, так как моя работа тесно связана с экологией. Мы столкнулись с проблемой деградации пастбищных земель и поэтому разработали проект, который был одобрен нашим местным кенешем. Нам выделили 3 гектара земли. Благодаря этому проекту мы смогли огородить территорию заповедника и теперь будем наблюдать за её состоянием в течение трех лет. Ранее на этой территории выпасался скот, что помешало растениям выбрасывать свои семена. В настоящее время здесь растут дикорастущие растения, такие как барбарис, облепиха, солодка и эфедра, а также обитают зайцы и фазаны.

В 2023 году мы создали экофонд, который составил 300 тысяч сомов, и в 2024 году планируем добавить ещё 300 тысяч. Если все пойдет по плану, мы надеемся на расширение территории заповедника. Для его охраны мы будем работать с местными чабанами и населением, а также будет функционировать экологическая милиция", - сказал он.

"Сегодня мы завершили почти последний шаг программы из восьми этапов и готовы к созданию сети микрозаповедников. Хотя площадь текущих пяти микрозаповедников составляет только 19 гектаров, мы надеемся на рост этой цифры в будущем. Уже есть запросы от регионов на помощь в создании новых заповедников, чтобы сохранить не только экологическое, но и археологическое наследие.

Критерии для создания микрозаповедников включают близость к ключевым районам биоразнообразия и наличие редких видов флоры и фауны. Я рад, что четыре из пяти заповедников стали результатом многолетней работы. В дальнейшем планируем проводить образовательные мероприятия в школах и работать с местными жителями для повышения осведомленности о ценности охраны природы", - добавил в разговоре с vb.kg региональный директор ОФ "ЭкоМиР" Гамал Сооронкулов.