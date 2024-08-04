Глава городской федерации бокса: Сборную команду КР везет главный тренер

Президент городской федерации бокса города Бишкек Тилек Усупов прокомментировал возмущение некоторых пользователей соцсетей по поводу того, что кыргызстанского боксера и уже олимпийского призера Мунарбека Сейитбек уулу на Олимпийских играх не сопровождает его личный тренер.

По его словам, есть определенные правила, которых и нужно и придерживаться.

"В первую очередь хочу поздравить наш кыргызский народ с первой медалью по боксу на Олимпийских играх. Бурные обсуждения в социальных сетях - это хорошо. Однако, есть определенные правила, по которым мы испокон веков работаем. Сборную команду республики везёт главный тренер и старшие тренера. А личные тренера всегда ездили за свой счёт. Представьте, если в будущем в сборную Кыргызстана по боксу на Олимпийских играх попадет уже не один спортсмен, а скажем намного больше. Каждому что ли за счет государства брать с собой личного тренера?

"С другой стороны я понимаю тех людей, которые считают, что показатели результатов будут высокими, если будет присутствовать личный тренер. Но у кыргызов есть пословица: "Чуркагандыкы эмес, буйругандыкы", - заявил директор городской федерации бокса.

Отметим, ранее в Департаменте физкультуры и спорта ответили на критику общественности по поводу того, что личный тренер Мунарбека Сейитбек уулу Беганас Султанбаев не поехал на Олимпиаду, чтобы помочь своему подопечному в полуфинале. По данным ведомства, аккредитация тренеров на Олимпиаду была завершена в марте, а лицензию в Париж Мунарбек Сейитбек уулу выиграл только в июне.

"Так как в лицензионных турнирах участвовало несколько боксеров, и было неизвестно, кто именно поедет на Олимпиаду, аккредитацию получил только главный тренер сборной. Мы получили разрешение только для главного тренера. К сожалению, в Париж не смог поехать не то, что личный тренер, а даже старший тренер сборной", - заявили Департаменте физкультуры и спорта.

Напомним, кыргызстанский боксер Мунарбек Сейитбек уулу вышел в полуфинал, обеспечив себе медаль на Олимпийских играх в Париже.