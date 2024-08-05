Меркурий начинает ретроградное движение. Гороскоп с 5 по 11 августа

С понедельника, 5 августа, Меркурий начинает ретроградное движение, которое продлиться до 29 августа, а потому не удивляйтесь опозданиям, переносам встреч и поездок. Приступать к оформлению документов не желательно, впрочем как и не рекомендуется заниматься поставкой товара, отправкой посылок, заказывать изготовление мебели. Брать кредиты и совершать покупки в кредит или рассрочку также не желательно. Зато можно рассчитывать на возврат долгов и завершение долгостроя. Возможно возобновление общение и исполнение давних желаний.

Овен - уже могут начаться пробуксовки с получением товаров и посылок, могут отменяться и переноситься встречи, но возобновление общения с деловыми партнёрами, друзьями и близкими людьми компенсируют отмены. Состоятся поездки, которые откладывались ранее по разным причинам и это станет хорошим событием. Удастся насладиться летом в компании дорогих сердцу людьми, с которыми давно не встречались по разным причинам. С новой силой вспыхнут угасшие чувства.

Телец – удастся использовать упущенные ранее возможности по пополнению казны и решению финансовых вопросов. Деньги, которые вы уже и не надеялись получить, поступят в ваше распоряжение. Удастся рассчитаться по накопившимся счетам и долгам, а также совершить долгожданные покупки. Ремонт, который долгое время не давалось завершить, сдвинется с мёртвой точки. Приобретать что-либо в кредит, а также давать или брать деньги в долг не желательно.

Близнецы – преодолев предвзятое отношение, вы сумеете претворить давние планы в жизнь, заодно и одержать победу в спорах. Проявив инициативу, вы достигнете ощутимых успехов во время деловых встреч, а также устроите непродолжительные развлекательные дальние поездки, дабы лето не прошло мимо вас. Придёт и долгожданный ответ, на ранее отправленные сообщения, что также придаст импульс реализации давних намерений.

Рак – поездки могут откладываться и переноситься, но зато появиться возможность решить давние финансовые вопросы и проблемы. Хорошие подсказки подадут интуиция и близкие люди, благодаря чему пополнится казна и удастся совершить долгожданные покупки, а заодно и заняться здоровьем. Профилактические меры позволят предотвратить обострение хронических заболеваний, а решив финансовые вопросы, удастся позволить себе неспешный, восстанавливающие силы отдых.

Лев – финансовые поступления начнут задерживаться, хотя возможно получение денег, которые когда-то давали в долг. Много времени предстоит провести в обсуждении совместных деловых проектов, а также совместного отдыха. Обсуждения могут продолжаться бесконечно, если вы не скажете своего решительного слово, поставив точку в этих дебатах. В этом случае вы успеете устроить летом, которое стремительно подходит к завершению, увлекательные мероприятия, а также подготовитесь к старту проектов в осеннем сезоне.

Дева – терзаясь в сомнениях относительно будущего ряда идей, вы можете уже и засомневаться в их успехе. Обратитесь за поддержкой к влиятельным людям. а также руководству. Вы поберёте нужные слова жабы убедить их в необходимости поддержать ваши инициативы. Удастся получить одобрение в поддержке идей, в которой ранее было отказано. Настойчивость поможет в продвижении по карьерной лестнице и оформлении документов.

Весы – преодолев сомнения в собственных силах, вы с блеском сможете презентовать свои идеи во время деловых встреч, а также устроить долгожданные развлекательные поездки Отдых и дела помехой друг для друга не станут. Подвернётся возможность устроить путешествия и развлечения, о которых давно мечтали, но всё не хватало времени, а возможно и решимости. Состоятся и долгожданные встречи.

Скорпион – друзья и различные знакомые начнут колебаться, влияя также и на вашу решимость к действиям. Преодолев сомнение окружающих людей и обратившись напрямую к начальству, либо влиятельным людям, вы встретите понимание и поддержку. Подобрав нужные аргументы, вы решите финансовые вопросы в свою пользу. Роста доходов можно будет ожидать уже в конце месяца, а пока вероятно получение ранее обещанного вознаграждения.

Стрелец – положитесь на выбор друзей, поддержите любимого человека и уходящее лето засверкает яркими красками новых приключений. Поддерживая идеи деловых партнёров и коллег, вы также не прогадаете, оказавшись участников перспективного проекта. Дополнительная работа поможет справиться с периодически возникающими финансовыми трудностями. Дважды вам делать предложение не будут, а потому не тяните с ответом.

Козерог – пока в поездках и встречах возникнет некоторая неопределённость, появится возможность заняться домом, решением финансовых вопросов и посвятить время общению с домочадцами. Диалог вначале может складываться непросто, но найдутся темы для разговора, которые вас сблизят и помогут преодолеть возникшие когда-то недопонимания. Финансовые поступления позволят совершить долгожданные покупки.

Водолей – полученные предложения помогут выбраться из рутины повседневности и грустных размышлений. Рядом с вами окажутся люди, наполненные различными идеями, благодаря чему наступит заметное оживление в делах и личной жизни. Реализованные планы вернут веру в свои силы и под занавес лета, вы сумеете устроить отдых, на который уже и не рассчитывали. Найдётся время для релакса, посещения спа и косметологических процедур.

Рыбы – не ожидая поддержки и помощи, которую продолжат обещать, но дальше слов так и не продвинутся, вы сможете многое сделать сами. Пусть и не сразу, но вы справитесь с накопившейся работой, уборкой или ремонтом в доме. Оставшееся время удастся посвятить спокойному отдыху и своему здоровью, которое важно поддержать, поскольку в середине месяца возникшая суета способна отразиться на самочувствии, поэтому забота о здоровье сейчас особенно важна.

Астролог Андрей Рязанцев