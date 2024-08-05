Кабмин установил компенсационные выплаты медикам

Кабинет министров КР в целях реализации указа президента КР "Об условиях оплаты труда работников системы здравоохранения и социальных стационарных учреждений Кыргызской Республики" установил компенсационные выплаты медицинским работникам организаций здравоохранения. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров.

В частности, установлены:

- компенсационные выплаты в размере 20 тыс. сомов востребованным врачебным специалистам (педиатры, неонатологи, врачи общей хирургии, анестезиологи-реаниматологи), направленным для работы в организации здравоохранения отдаленных районов, малых городов и сельской местности по утвержденному уполномоченным государственным органом в области здравоохранения и согласованному с местными государственными администрациями, органами местного самоуправления реестру, из расчета на одну ставку, но не более 20 тыс. сомов на одного работника;

- компенсационные выплаты в размере 20 тыс. сомов врачам скорой медицинской помощи городов Бишкек и Ош за особые условия труда из расчета за фактически отработанное время в соответствии с заключенными договорами, но не более чем за одну ставку.