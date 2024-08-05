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На границе проводится подготовка к открытию КПП "Бедель"

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- Бакыт Стамов
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На кыргызко-китайском участке государственной границы проводится подготовка к открытию нового контрольно-пропускного пункта "Бедель", сообщают в службе информационной политики администрации президента КР.

По ее данным, накануне заместитель председателя кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев и заместитель председателя народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики Сунь Хунмей посетили новый пункт пропуска, где провели совещание по подготовке к открытию.

Стороны отметили положительную динамику строительства КПП "Бедель" и строительства дороги по направлению "Барскоон – Учтурфан – Аксу". Также в рамках встречи стороны ознакомились с совместным строительством инфраструктурных объектов.

Отметим, открыть КПП "Бедель" планируют в ближайшее время.

Напомним, договоренность о строительстве КПП "Бедель" была достигнута в рамках государственного визита президента КР Садыра Жапарова в Китайскую Народном Республику в мае 2023 года.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/438765
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