Погода
$ 84.33 - 84.80
€ 91.27 - 92.27

Жээнбек Кулубаев обсудил с Ду Дэвэнь запуск строительства железной дороги

213  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев провел двусторонние переговоры с послом Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь. В ходе встречи стороны обсудили вопрос продвижения проекта строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" и обменялись мнениями о прогрессе в данном направлении.

На встрече посла Китая сопровождали руководитель коммерческой группы Совместной подготовительной группы железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" Ма Чжэн и другие члены делегации.

По итогам встречи стороны договорились активно содействовать скорейшему запуску строительства проекта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438767
Теги:
железная дорога, Китай, Кыргызстан, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  