Жээнбек Кулубаев обсудил с Ду Дэвэнь запуск строительства железной дороги

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев провел двусторонние переговоры с послом Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь. В ходе встречи стороны обсудили вопрос продвижения проекта строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" и обменялись мнениями о прогрессе в данном направлении.

На встрече посла Китая сопровождали руководитель коммерческой группы Совместной подготовительной группы железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" Ма Чжэн и другие члены делегации.

По итогам встречи стороны договорились активно содействовать скорейшему запуску строительства проекта.