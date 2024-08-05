Завершен капитальный ремонт улицы Байтик Баатыра/Абдрахманова

В городе Бишкек полностью завершили капитальный ремонт улицы Байтик Баатыра/Абдрахманова. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, 4 августа для движения транспорта открыли участок от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу.

"Отметим, что улицу Байтик Баатыра/Абдрахманова отремонтировали от улицы Токомбаева до проспекта Жибек Жолу.

В рамках капитального ремонта дорог установили бордюры и обновили асфальтовое покрытие. На первый слой нанесен щебеночно-мастичный асфальт толщиной 6 см, на второй слой – 5 см.

Кроме того, продолжаются работы по подземному проведению коммуникационных проводов на опорах электропередачи вдоль дороги.

Таким образом, после капитального ремонта полностью для движения транспорта открыта улица Байтик Баатыра/Абдрахманова, реконструкция которого прошла с опережением графика на 30 дней", - говорится в сообщении столичной мэрии.