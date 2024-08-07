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Минсельхоз КР приглашает к сотрудничеству в сфере реализации экопродуктов

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- Светлана Лаптева
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР приглашает всех заинтересованных лиц к сотрудничеству в сфере реализации органических и экологически чистых продуктов.

Местная экопродукция включает сухофрукты, орехи, мед, овощи, муку и различные крупы.

Экологичность является современным трендом на всех рынках. Бизнес быстро адаптировал этот тренд в качестве маркетинговой стратегии. За последние пять лет на витринах появилось множество товаров с пометками "эко" и "био". Маркетинговые исследования показывают, что экологичная продукция пользуется большей популярностью.

Современный бизнес ориентирован на экологичность, поскольку высокий спрос, прибыльность, невысокая конкуренция и перспективы развития делают экологичную продукцию особенно привлекательной.

В настоящее время в Бишкеке функционирует несколько эко-магазинов, предлагающих органическую, экологичную и натуральную продукцию как местного, так и импортного производства. Ассортимент включает натуральную косметику и товары для здорового питания.

По сотрудничеству в сфере реализации органических и экологически чистых продуктов для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: +996555483297 или по электронной почте: elena.kraft@mail.ru (Кострубова Елена Владимировна).


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URL: https://www.vb.kg/438771
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан
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