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ГНС за семь месяцев собрала 161,3 млрд сомов налогов и страховых взносов

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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики за январь-июль 2024 года собрала 161 млрд 356,3 млн сомов налогов и страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Установленный план перевыполнен на 5,8 млрд сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года собрано больше на 25,6 млрд сомов.

В том числе собрано 118 млрд 458,7 млн сомов налогов и платежей с опережением плана на 283,8 млн сомов. Это на 19,3 млрд сомов больше, чем за 7 месяцев 2023 года.

Сумма собранных страховых взносов составила 42 млрд 897,6 млн сомов или перевыполнена на 5 млрд 482,6 млн сомов. Этот показатель также превышает сумму, собранную в январе-июле 2023 года, на 6,3 млрд сомов.


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URL: https://www.vb.kg/438779
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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