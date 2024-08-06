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Госстрой в 2024 году планирует сдать более 100 социально значимых объектов

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В 2024 году планируется сдать более 100 социально значимых объектов. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР Нурдан Орунтаев.

Во 2-м полугодии 2024 года планируется завершить строительство и капитальный ремонт 83 объектов. На 1 сентября 2024 года запланирована церемония ввода в эксплуатацию 30 объектов образования, из них 20 школ и 10 детских садов.

По областям:

- Чуйская область 3 школы

-Джалал-Абадская область 7 школ и 5 детских садов

- Иссык-Кульская область 2 школы и 2 детских сада

- Нарынская область 5 школ

- Ошская область 2 школы и 2 детских сада

- Таласская область 1 школа и 1 детский сад

В этом году одним из достижений стало открытие и утверждение устава ГП "Кыргызкурулуш". В настоящее время ГП "Кыргызкурулуш" завершает капитальный ремонт центрального стадиона имени Д.Омурзакова, который будет сдан в эксплуатацию 31 августа этого года. Кроме того, проводится капитальный ремонт центрального стадиона города Каракол.

Также Госстрой намерен приложить усилия к строительству других социально значимых объектов в зависимости от финансовых средств.

На сегодняшний день Госстроем завершено и сдано в эксплуатацию 33 объекта (17 школ, 2 детских сада, 3 больницы, 1 объект культуры, 5 объектов спорта, 3 объекта чистой воды и 2 других объекта).

В сравнении с прошлым полугодием было завершено 12 объектов, а в 2022 году сдано 3 объекта.


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URL: https://www.vb.kg/438780
Теги:
строительство, Кыргызстан
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