Конкурс "Кылымдардын үнү": в КР пройдут мастер-классы для комузистов

В Кыргызстане пройдут мастер классы в рамках конкурса " Кылымдардын үнү ", проводимого в честь народной артисткой СССР Самарой Токтакуновой. Об этом сообщили организаторы конкурса во время пресс-конкурса.
"Искусство игры на древнем инструменте кыргызского народа комузе передается из поколения в поколение,- рассказали представители Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР. и общественного фонда "МУРАС АРТ".
Мастер-класс пройдет при участии Самары Токтакуновой, народной артистки СССР, Намазбека Уралиева, народного артиста КР, Ирины Суеркуловой, заслуженного работника культуры КР.
Как отмечают организаторы конкурса - мастер-классы это поиск открытия творческих возможностей, улучшение качество искусства, сохраняющие его распространение и предоставляющие творческие возможности. А также новая форма приобщения молодого поколения к игре на комузе.
Возрастных ограничений для участия нет.
№ Область Место проведения Дата проведения Время
1 Чуй, Бишкек ТЦ "Дордой Плаза 8-августа 17:00
2 Нарын Детская школа искусств имени Ж. Шералиева 12-август 13:00
3 Ысык-Көл (город Каракол) Музыкальная школа имени Ю. Туманова 13-август 13:00
4 Ош, Баткен Филармония имени Р. Абдыкадырова 15- август 13:00
5 Джалал-Абад Филармония имени Т. Тыныбекова 16- август 13:00
6 Талас Музыкальная школа имени А.Огонбаева 19- август 13:00
По вопросам мастер-класса:
Номер: 996 505 77 55 68
Gmail: kylymdardyn.yny@gmail.com
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