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Конкурс "Кылымдардын үнү": в КР пройдут мастер-классы для комузистов

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане пройдут мастер классы в рамках конкурса " Кылымдардын үнү ", проводимого в честь народной артисткой СССР Самарой Токтакуновой. Об этом сообщили организаторы конкурса во время пресс-конкурса.

"Искусство игры на древнем инструменте кыргызского народа комузе передается из поколения в поколение,- рассказали представители Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР. и общественного фонда "МУРАС АРТ".

Мастер-класс пройдет при участии Самары Токтакуновой, народной артистки СССР, Намазбека Уралиева, народного артиста КР, Ирины Суеркуловой, заслуженного работника культуры КР.

Как отмечают организаторы конкурса - мастер-классы это поиск открытия творческих возможностей, улучшение качество искусства, сохраняющие его распространение и предоставляющие творческие возможности. А также новая форма приобщения молодого поколения к игре на комузе.

Возрастных ограничений для участия нет.

№ Область Место проведения Дата проведения Время

1 Чуй, Бишкек ТЦ "Дордой Плаза 8-августа 17:00

2 Нарын Детская школа искусств имени Ж. Шералиева 12-август 13:00

3 Ысык-Көл (город Каракол) Музыкальная школа имени Ю. Туманова 13-август 13:00

4 Ош, Баткен Филармония имени Р. Абдыкадырова 15- август 13:00

5 Джалал-Абад Филармония имени Т. Тыныбекова 16- август 13:00

6 Талас Музыкальная школа имени А.Огонбаева 19- август 13:00

По вопросам мастер-класса:

Номер: 996 505 77 55 68

Gmail: kylymdardyn.yny@gmail.com

Инстаграм:_kylymdardyn_unu

Facebook: Кылымдардын үнү

Вы также можете обратиться в областные или районные центры культуры.


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URL: https://www.vb.kg/438786
Теги:
конкурс, Кыргызстан
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