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Минприроды устанавливает станции мониторинга воды в стратегических точках

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В рамках реализации указа президента Садыра Жапарова Министерство природных ресурсов Кыргызстана ускоряет установку автоматизированных систем мониторинга качества воды, что соответствует Национальной водной стратегии до 2040 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, основные объекты мониторинга включают:

- Стационарная станция в Бишкеке на объекте "Бишкекводоканал" обеспечит круглосуточный мониторинг качества воды в столице.

- Автономная станция в Оше на объекте Муниципального предприятия "Ошгорводоканал"

предназначена для автономного мониторинга воды в южной части страны.

- Две автономные станции на озере Иссык-Куль для круглогодичного мониторинга.

Станции мобильны и могут быть перемещены в любую заданную точку на зеркале озера.

Уникальность системы состоит в том, что станции рассчитаны на круглосуточное использование, даже в сложных полевых условиях. Они питаются от солнечных панелей и аккумуляторов или могут подключаться к сети переменного тока. Данные передаются по беспроводной сети GSM/LoRa, а в отдаленных районах можно использовать направленную антенну для улучшения диапазона передачи данных.

Технические особенности и функции станций:

- Круглосуточный мониторинг: Станции работают 24/7, обеспечивая непрерывный сбор данных.

- Питание:

Используют солнечные панели и аккумуляторы, что позволяет им функционировать автономно.

- Передача данных:

Информация передается в реальном времени на главный сервер через GSM/LoRa сети.

- Датчики:

Измеряют ключевые параметры воды: электропроводность, температуру, растворенный кислород, мутность и нитратный азот.

- Дополнительные параметры: Также могут измеряться осадки, давление воздуха, влажность, температура, направление и скорость ветра, а также радиация.

- Облачный сервис:

Позволяет удаленно контролировать технические характеристики станций, устанавливать оповещения и готовить отчеты.

Преимущества системы

- Реальное время:

Данные передаются ежедневно, каждые три часа или по другому заданному расписанию.

- Круглогодичный мониторинг: Особенно важен для озера Иссык-Куль, что позволяет отслеживать изменения качества воды в течение всего года, включая туристический сезон и межсезонье.

- Мобильность:

Станции на Иссык-Куле могут быть буксированы на катерах и установлены в любой точке озера.

Данный проект является пилотным и впервые реализуется в Кыргызстане.

Стоимость всех четырех станций составляет 290 тысяч долларов, и финансируется за счет грантовых средств Всемирного Банка.

Система обеспечит превосходные данные и улучшит понимание условий окружающей среды по сравнению с ручным отбором проб, что значительно повысит эффективность и точность мониторинга водных ресурсов в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/438788
Теги:
вода, Кыргызстан, Минприродресурсов
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