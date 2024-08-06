Почти 400 детей, вернувшихся из Сирии и Ирака, продолжают получать помощь

19 июля в Кыргызстан прибыло еще 22 ребенка и их матери в рамках репатриации детей из Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

По ее данным, в результате чего общее число детей, репатриированных из зон конфликта правительством Кыргызстана с 2019 года, достигло 396. ЮНИСЕФ поддерживает оказание психологической, медицинской и другой помощи всем детям, репатриированным из Сирии и Ирака. Работа проводится в сотрудничестве с Министерством труда, социального обеспечения и миграции, Министерством здравоохранения, Министерством образования и науки и финансовой поддержке Европейского союза и Правительства США.

"В силу разных обстоятельств, эти дети жили и росли в крайне тяжелых условиях, что повлияло на их здоровье и психологическое состояние. Некоторые из них не говорят по-кыргызски или по-русски, не получали образование. Крайне важно помочь им восстановиться психологически и адаптироваться к своей новой жизни", - отметила Жылдыз Полотова, министр труда, социального обеспечения и миграции.

По прибытию в Кыргызстан, социальные работники, оценивают потребности каждого ребенка и матери и работают с семьей, чтобы они могли получить всю необходимую поддержку для их реинтеграции в свои сообщества. Это включает в себя психосоциальную поддержку и медицинскую помощь. Дети также проходят образовательную оценку, чтобы определить, в какой класс они могут пойти в школе. При необходимости, им предоставляют индивидуальные занятия, которые отвечают их индивидуальным потребностям в образовании. После надлежащей оценки, правительство оказывает необходимую поддержку детям, чтобы вернуться домой - к своим тетям и дядям, бабушкам и дедушкам, вместе с их матерями.

"Репатриация детей является примером приверженности правительства Кыргызстана соблюдению прав детей, изложенных в Конвенции о правах ребенка. ЮНИСЕФ продолжит оказывать поддержку правительству, чтобы обеспечить этим детям уход, необходимый им для преодоления трудных испытаний, с которыми они столкнулись, для восстановления их детства и содействия их социальной и образовательной реинтеграции", - сказал Самман Тапа, представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

В 2020 году, ЮНИСЕФ и МККК обучили 75 психологов для оказания психологической поддержки по возвращении детей домой. Кроме того, 117 социальных работников прошли обучение для удовлетворения потребностей репатриированных детей и их матерей, чтобы они могли восстановить свою жизнь в Кыргызстане.

С 2021 года Европейский союз и с 2023 года Соединенные Штаты совместно финансируют эту важную работу.

"Возвращение детей домой - это большой и важный шаг, но предстоит проделать большую работу, чтобы они адаптировались к своим сообществам и жили полноценной жизнью как дети. Мы гордимся тем, что работаем с правительством Кыргызстана и другими партнерами, чтобы обеспечить благополучие репатриированных детей", - сказала Мэрилин Джозефсон, посол делегации ЕС в Кыргызстане.

ЮНИСЕФ поддержал обучение 118 специалистов в области образования для оказания базовой психологической, педагогической и социальной поддержки, чтобы помочь детям присоединиться к формальному образованию. Эти специалисты поддерживают детей в их обучении в соответствии с их индивидуальными потребностями.

"Мы гордимся тем, что поддержали правительство Кыргызстана в возвращении женщин и детей домой. А теперь мы продолжим поддерживать их реинтеграцию в свои сообщества и возможность начать новую жизнь", - сказала посол США в Кыргызстане Лесли Вигери.

Одним из ключевых элементов успешной реинтеграции этих детей является наличие обученных социальных работников по защите детей, которые могут оказывать повседневную поддержку семьям и детям. В этом контексте, ЮНИСЕФ приветствует недавнюю инициативу Кыргызстана по увеличению числа социальных работников.