Погода
$ 84.45 - 84.92
€ 91.27 - 92.27

Почти 400 детей, вернувшихся из Сирии и Ирака, продолжают получать помощь

255  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

19 июля в Кыргызстан прибыло еще 22 ребенка и их матери в рамках репатриации детей из Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.

По ее данным, в результате чего общее число детей, репатриированных из зон конфликта правительством Кыргызстана с 2019 года, достигло 396. ЮНИСЕФ поддерживает оказание психологической, медицинской и другой помощи всем детям, репатриированным из Сирии и Ирака. Работа проводится в сотрудничестве с Министерством труда, социального обеспечения и миграции, Министерством здравоохранения, Министерством образования и науки и финансовой поддержке Европейского союза и Правительства США.

"В силу разных обстоятельств, эти дети жили и росли в крайне тяжелых условиях, что повлияло на их здоровье и психологическое состояние. Некоторые из них не говорят по-кыргызски или по-русски, не получали образование. Крайне важно помочь им восстановиться психологически и адаптироваться к своей новой жизни", - отметила Жылдыз Полотова, министр труда, социального обеспечения и миграции.

По прибытию в Кыргызстан, социальные работники, оценивают потребности каждого ребенка и матери и работают с семьей, чтобы они могли получить всю необходимую поддержку для их реинтеграции в свои сообщества. Это включает в себя психосоциальную поддержку и медицинскую помощь. Дети также проходят образовательную оценку, чтобы определить, в какой класс они могут пойти в школе. При необходимости, им предоставляют индивидуальные занятия, которые отвечают их индивидуальным потребностям в образовании. После надлежащей оценки, правительство оказывает необходимую поддержку детям, чтобы вернуться домой - к своим тетям и дядям, бабушкам и дедушкам, вместе с их матерями.

"Репатриация детей является примером приверженности правительства Кыргызстана соблюдению прав детей, изложенных в Конвенции о правах ребенка. ЮНИСЕФ продолжит оказывать поддержку правительству, чтобы обеспечить этим детям уход, необходимый им для преодоления трудных испытаний, с которыми они столкнулись, для восстановления их детства и содействия их социальной и образовательной реинтеграции", - сказал Самман Тапа, представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане.

В 2020 году, ЮНИСЕФ и МККК обучили 75 психологов для оказания психологической поддержки по возвращении детей домой. Кроме того, 117 социальных работников прошли обучение для удовлетворения потребностей репатриированных детей и их матерей, чтобы они могли восстановить свою жизнь в Кыргызстане.

С 2021 года Европейский союз и с 2023 года Соединенные Штаты совместно финансируют эту важную работу.

"Возвращение детей домой - это большой и важный шаг, но предстоит проделать большую работу, чтобы они адаптировались к своим сообществам и жили полноценной жизнью как дети. Мы гордимся тем, что работаем с правительством Кыргызстана и другими партнерами, чтобы обеспечить благополучие репатриированных детей", - сказала Мэрилин Джозефсон, посол делегации ЕС в Кыргызстане.

ЮНИСЕФ поддержал обучение 118 специалистов в области образования для оказания базовой психологической, педагогической и социальной поддержки, чтобы помочь детям присоединиться к формальному образованию. Эти специалисты поддерживают детей в их обучении в соответствии с их индивидуальными потребностями.

"Мы гордимся тем, что поддержали правительство Кыргызстана в возвращении женщин и детей домой. А теперь мы продолжим поддерживать их реинтеграцию в свои сообщества и возможность начать новую жизнь", - сказала посол США в Кыргызстане Лесли Вигери.

Одним из ключевых элементов успешной реинтеграции этих детей является наличие обученных социальных работников по защите детей, которые могут оказывать повседневную поддержку семьям и детям. В этом контексте, ЮНИСЕФ приветствует недавнюю инициативу Кыргызстана по увеличению числа социальных работников.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438789
Теги:
дети, Ирак, Сирия, Кыргызстан, Помощь, ЮНИСЕФ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  