Купи смартфон – забери подарок! Летняя акция от O!Store

Весь август! Купи смартфон Realme в O!Store – гарантировано получи подарок!

Вы можете получить беспроводные наушники или портативную колонку в зависимости от желаемой модели смартфона.

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Смартфоны Realme понравятся тем, кто ищет что-то принципиально новое и не такое как у всех. В каждом из них рамки практически отсутствуют. Трендовый иммерсивный дисплей создает впечатляющий эффект погружения. Смотреть видео на таких смартфонах – одно удовольствие! Realme – это крутые технологии в свежей оболочке. В основных камерах два, а то и четыре объектива. Смартфоны настолько красивы внешне, что их хочется "упаковывать" только в прозрачные чехлы.

Все смартфоны в O!Store можно приобрести в рассрочку или в кредит на выгодных условиях без первого взноса и переплат. Не теряйте времени, заказывайте смартфоны прямо сейчас по номеру 0705007000 или пишите на сайте .

Покупайте зарегистрированные смартфоны

Кстати, все смартфоны в магазинах O!Store уже зарегистрированы в Государственной системе идентификации (ГСИ) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Первое, что необходимо сделать покупателю смартфона в Кыргызстане – это проверить, зарегистрировано ли устройство. Сделать это просто в приложении "Мой О!". Незарегистрированный телефон не будет работать в сетях мобильных операторов Кыргызстана. Более подробная информацию на сайте ГСИ по ссылке.

Радуйте себя и близких в O!Store. Будьте уверены в своей покупке!

Акция при покупке смартфона Realme действует с 1 по 31 августа 2024 г. включительно во всех магазинах O!Store. Моментальный подарок покупатель выбирает из существующего остатка акционных наушников и колонок. Подарки выдаются на месте. Подарки могут отличаться от изображений на картинке. Смартфоны сертифицированы. Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016.