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В ночном клубе в здании ипподрома Чолпон-Аты изъяли наркотики

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В ходе проведенных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, в ночном клубе "Сьюзи Вонг", расположенного в здании ипподрома города Чолпон-Ата обнаружены и изъяты наркотические вещества в виде 4 единиц гашиша, которые по предварительным данным принадлежат посетителям указанного увеселительного заведения. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Кроме этого, установлены факты нарушения налогового законодательства, со стороны владельцев ночного клуба, о чем составлен соответствующий акт.

В настоящее время проводятся профилактические мероприятия среди представителей молодежи, отдыхающих в развлекательных центрах на территории Иссык-Кульской области.


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URL: https://www.vb.kg/438791
Теги:
ГКНБ, молодежь, наркотики, Чолпон-Ата, досуг
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