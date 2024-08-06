В ночном клубе в здании ипподрома Чолпон-Аты изъяли наркотики

В ходе проведенных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, в ночном клубе "Сьюзи Вонг", расположенного в здании ипподрома города Чолпон-Ата обнаружены и изъяты наркотические вещества в виде 4 единиц гашиша, которые по предварительным данным принадлежат посетителям указанного увеселительного заведения. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Кроме этого, установлены факты нарушения налогового законодательства, со стороны владельцев ночного клуба, о чем составлен соответствующий акт.

В настоящее время проводятся профилактические мероприятия среди представителей молодежи, отдыхающих в развлекательных центрах на территории Иссык-Кульской области.