Минюст Кыргызстана лишил лицензий 700 адвокатов

1 августа 2024 года вступил в силу приказ Министерства юстиции о прекращении более 700 адвокатских лицензий. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил министр юстиции КР Аяз Баетов.

По его словам, ведомство уже полгода проводит работы по перезагрузки адвокатских реформ.

"С 1 августа 2024 года вступил в силу приказ Министерства юстиции о прекращении более 700 адвокатских лицензий. Согласно нашим требованиям, статус адвоката означает наличие лицензии и членство в адвокатуре. На данный момент 100 адвокатов вступили в Адвокатуру и подтвердили свой статус", - сказал Аяз Баетов.

Также министр отметил, что те адвокаты, которые не хотят вступят в Адвокатуру, их лицензии прекращаются по требованию законодательства.