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При строительстве БДР "Шамши" планируется охватить 1704 га новых земель

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- Светлана Лаптева
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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев в ходе рабочей поездки в Нарынскую область ознакомился с ходом строительных работ бассейна декадного регулирования "Шамши" в Кочкорском районе.

При строительстве указанного объекта планируется охватить 1704 га новых земель и увеличить водоснабжение до 2790 га земель за счет реки Шамши. В ходе строительства БДР на реке Шамши будет построено несколько сложных ирригационных сооружений. Согласно проекту, точечная мощность бассейна декадного регулирования составляет 3,8 млн м3.

Кроме этого, директор Службы водных ресурсов Алмазбек Сокеев показал работы, проводимые по обеспечению поливной водой парка "Ормон-Хан" в Кочкорском районе.

В данном парке Кочкорским районным управлением водного хозяйства проводятся работы по подключению и монтажу полиэтиленовых труб для установки дождевальной системы орошения. Данные работы будут завершены к 31 августу 2024 года.

По итогам совещания были приняты решения по своевременному и качественному завершению строительства БДР – оросительного канала с соблюдением всех строительных требований.


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URL: https://www.vb.kg/438805
Теги:
Нарынская область
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