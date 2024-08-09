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В селе Байтик прижилась ягода голубика

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- Светлана Лаптева
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Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности проводит сортоиспытание на ягоды голубики в селе Байтик.

Голубика адаптировалась к нашим погодно климатическим условиям, есть одно необходимое условие для выращивания голубики - это высокая кислотность грунта. Специальный торфяной грунт поставляют из Белорусии.

Ягоды голубики – настоящий кладезь органических кислот, витаминов и минеральных солей, цены на них традиционно высокие.

Плодоносить начинает с 3-4 года, в это время с 1 га можно получать до 2 т ягод. С шестого года среднестатистическая урожайность возрастает до 4 тонн с гектара, с седьмого года – до 5 тонн.

В то же время само растение неприхотливо: холодостойкое, выдерживает сильные заморозки ранней весной, устойчива к грибкам и прочим патогенам


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URL: https://www.vb.kg/438807
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