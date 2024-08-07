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В Бишкеке появились современные мусорные контейнеры: удобство и защита

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Жители Чаткальского переулка Свердловского района купили новые мусорные контейнеры. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в дальнейшем жители будут осуществлять вынос контейнеров с мусором, откуда сотрудники МП "Тазалык" будут забирать его согласно утвержденному графику.

Плюсами таких контейнеров является то, что баки с мусором можно выносить в день вывоза утверждённого графика независимо от времени.

Кроме того, к таким контейнерам не будет доступа у животных и это сохранит эстетический вид улицы.

Отметим, что такие меры принимаются в целях поддержания чистоты города и упорядочения подворового вывоза мусора.

Мэрия города Бишкек призывает остальных жителей поддержать этот флешмоб и принять активное участие в поддержании чистоты и порядка в столице.


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URL: https://www.vb.kg/438813
Теги:
благоустройство, мусор, Бишкек
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