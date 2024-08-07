Олимпиада-2024. Жоламан Шаршенбеков завоевал бронзу

Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Париже.

Он выступал в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг и стартовал 5 августа со стадии 1/8 финала.

В первой схватке Шаршенбеков победил казахстанца Айдоса Султангали, а затем был сильнее Развана Арнаута из Румынии и вышел в полуфинал.

В поединке 1/2 финала кыргызстанец в упорной борьбе уступил Кеничиро Фумите из Японии, но сохранил шанс на бронзовую медаль.

В поединке за итоговое 3 место Шаршенбеков боролся против Мехди Мохсеннежада из Ирана и одержал победу со счетом 3:1, став бронзовым призером Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Эта медаль стала первой для сборной Кыргызстана на Играх во Франции и восьмой в истории.

Источник: Кабар