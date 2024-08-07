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В Баткенской области задержаны 4 гражданина за незаконную добычу золота

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В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.1 ч.4 ст.205 УК КР (кража в особо крупном размере) выявлены лица, причастные к незаконному вывозу золотосодержащей руды с месторождения "Ничкесу" Майданского а/а Кадамжайского района Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что отдельные граждане, вопреки требованиям законодательства КР в сфере недропользования, посягая на недра Кыргызской Республики, являющиеся её исключительной собственностью, в период с апреля по конец июля текущего года не имея разрешительной лицензии тайно расхищали золотоносные россыпи с отмеченного участка в особо крупном размере, с целью её дальнейшей переработки кустарным методом.

В процессе следственных действий выявлено, что всего были произведены раскопки золотосодержащей руды в глубину от 2 до 5 метров, в ширину 3 метра, в длину 57 метров.

29 июля постановлением Баткенского районного суда задержаны четверо граждан КР, причастных к незаконной разработке золота, и водворены в СИЗО сроком на 2 месяца. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия с целью выявления других причастных к преступной деятельности лиц и установлению причиненного ущерба.


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URL: https://www.vb.kg/438817
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, задержание, золото
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