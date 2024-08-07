Президент Садыр Жапаров совершит рабочий визит в Казахстан

Президент Садыр Жапаров по приглашению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 8-10 августа совершит рабочий визит в г. Астана для участия в Шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Саммите глав государств Диалога "Центральная Азия+Япония".

Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

"В мероприятии ожидается участие глав других государств Центральной Азии.

В рамках визита Садыр Жапаров проведет переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисида. В ходе встречи будут обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Ожидается, что предстоящая в Астане Шестая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии и Саммита глав государств Диалога "Центральная Азия+Япония" будет нацелена на обсуждение актуальных вопросов многостороннего сотрудничества, а также перспектив регионального взаимодействия.

Также планируется участие Садыра Жапарова в бизнес-форуме "Центральная Азия+Япония" в рамках проводимого саммита", - отметил Муратбек Азымбакиев.