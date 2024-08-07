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Олимпиада-2024: Сегодня на ковер выйдет Амантур Исмаилов

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 7 августа, в рамках XXXIII летних Олимпийских игр в Париже продолжаются соревнования по греко-римской и женской борьбе. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, в этот день пройдут поединки по греко-римской борьбе в весовых категориях до 67 и 87 кг, а также по женской борьбе в весовой категории до 53 кг.

Член сборной КР по греко-римской борьбе Амантур Исмаилов встретится с грузином Рамазом Зоидзе в весовой категории до 67 кг.

Соревнования начнутся в 15:30 по бишкекскому времени.


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URL: https://www.vb.kg/438821
Теги:
греко-римская борьба, Франция, Кыргызстан, Олимпийские игры
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