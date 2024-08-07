Чуйскую долину обследуют археологи из России и Кыргызстана

С 18 по 21 августа 2024 года в Чуйской долине Кыргызстана пройдет международная археологическая экспедиция, организованная НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" АлтГУ. Об этом сообщает пресс-служба Научно-образовательного центра.

По ее данным, археологи проведут обследование нескольких горных долин. С помощью геоинформационных и цифровых технологий состоится современное документирование погребально-поминальных памятников, наиболее перспективных для дальнейших исследований. При этом будет возможность понять пути и места адаптации раннесредневековых животноводов к ландшафтам гор и предгорий Тянь-Шаня. В дальнейшем необходимо рассмотреть процессы взаимодействия кочевников и местного оседлого населения.

Участниками экспедиции станут сотрудники Алтайского государственного университета, Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына и Кыргызско-Турецкого университета "Манас". Научным руководителем со стороны Алтайского государственного университета является профессор Алексей Тишкин, эксперт НОЦ "Большой Алтай", заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии.

"На территории Кыргызстана в настоящее время выявлено значительное число каменных изваяний, которые являются ценными источниками для реконструкции материальной культуры раннесредневековых кочевников, а также их социальной структуры, мировоззрения и искусства. Поэтому одной из задач нашей кратковременной экспедиции станет фотограмметрия отдельных скульптур тюркского времени для начала процесса создания электронного каталога с 3D-моделями", – отметил Алексей Тишкин.