Эрмат Джумаев: Китайские инженеры построят в Таласе заводы и аттракционы

Ранее в СМИ сообщалось, что китайские инженеры построят в Таласе 3 крупных завода на бюджетные средства. Мэр Таласа Эрмат Джумаев (на момент публикации интервью Эрмат Джумаев занимал должность мэра Таласа, - прим. ред.) рассказал в интервью нашему изданию, какие предприятия будут построены и когда их сдадут в эксплуатацию.

- Эрмат Джумаевич, скажите, что это будут за заводы?

- В Таласе будут построены 3 крупных производственных предприятия: асфальтовый и железобетонный заводы и завод по производству каменной шлаковой ваты. Дело в том, что по поручению Президента КР Садыра Жапарова на развитие города Таласа было выделено более 1 миллиарда сомов. Во исполнение этого задания мы отправились в Китай на поиски опытных специалистов и 12 июля привезли их в Талас. В этот же день китайские производители и мэрия Таласа подписали договор о строительстве 3 заводов и 8 новых аттракционов в парке города. Планируется, что заводы и аттракционы будут построены до конца года. Будет создано более 100 новых рабочих мест.

- В каких провинциях Китая вы нашли инженеров?

- В Китае мы побывали на 16 заводах в нескольких провинциях, в том числе Хунань, Шаньдун, Гуандун, в городе Шанхае. Пообщались с руководством предприятий, с необходимыми нам специалистами, с которыми, как я уже сказал, приехали в Бишкек.

- Сколько средств будет выделено на строительство заводов?

- Из одного миллиарда сомов, выделенных на развитие нашего города, на строительство завода выделяется около 70 миллионов сомов. В эту же сумму входят покупка и транспортировка оборудования из Китая.

- Почему вы решили искать инженеров именно в Китае?

- Инженеров искали в Китае, так как мы полностью покупаем там оборудование для заводов. Когда мы проводили мониторинг цен, то китайские предприятия предложили более выгодную стоимость строительства заводов и качественное оборудование.

- Как вы оцениваете уровень китайских технологий строительства инфраструктуры?

- Китайские технологии, как я сам убедился, находятся на высшем уровне. Как известно, Китай - одна из ведущих стран мира с устойчивой экономикой, и я надеюсь, что заводы и технологии, которые они нам передадут, будут также на высочайшем уровне.

- Какие еще работы будут сделаны в Таласе на бюджетные средства?

- Китайские специалисты построят в парке города 8 новых аттракционов. Также будет отремонтировано около 50 км дорожного покрытия и появятся велосипедные дорожки. Центральную площадь и другие улицы в городе заасфальтируют. В реализации всех этих проектов заинтересовано не только правительство и население города, но и президент страны.