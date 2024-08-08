Как Бишкек ведет борьбу со смогом

В современном мире проблемы экологии становятся все более актуальными. Они являются следствием многолетнего развития вредных производств и других аспектов человеческой деятельности, направленных на экономический рост. Не являющийся промышленной державой или густонаселенным государством Кыргызстан тем не менее вошел в число стран, обремененных экологическими трудностями. Бишкек входит в десятку городов планеты с самым грязным воздухом.

Так высоко мы не были еще ни в одном антирейтинге - сейчас у нас непочетное седьмое место. И, что самое удивительное, достичь отрицательного результата республика смогла вовсе не из-за дыма из труб промышленных предприятий, а благодаря частному сектору, жители которого отапливают свои дома в лучшем случае некачественным углем, в худшем - текстильным мусором и покрышками. И если в летнее время нам еще удается увидеть над столицей чистое небо, то зимой его затягивает пелена смога. Власти республики неоднократно пытались решить эту проблему - проводили рейды, штрафовали нарушителей. Но искоренить причину смога карательными мерами не удается. Все дело в низкой сознательности и скромном уровне жизни граждан. Следовательно, когда стоит вопрос между экологией и теплом в доме, люди ожидаемо выбирают последнее.

Между тем, именно проблема грязного воздуха в республике становится причиной тысяч смертей. По оценке ООН, за десять лет, в период с 2010 по 2019 годы, в стране ежегодно из-за плохого качества воздуха умирали до 5 тысяч кыргызстанцев. Это страшные цифры, о которых не принято говорить.

Только за три месяца 2024 года от болезней органов дыхания умерло 808 человек. Причем к аналогичному периоду прошлого года наблюдается рост подобных случаев на 8,2%.

Чтобы решить проблему смога в столице, решением кабинета министров КР с 1 января 2024 года мэрии города Бишкек переданы полномочия по защите атмосферного воздуха сроком на 2 года в рамках пилотного проекта. То есть муниципалитет теперь уполномочен контролировать соблюдение регламентов, нормативов, правил и иных требований охраны атмосферного воздуха, в том числе при эксплуатации транспортных и других передвижных средств. В этой связи в прошлом году была создана муниципальная инспекция столицы для усиления контроля за благоустройством, санитарными нормами и защитой экологии города.

Так как на появление смога зимой, как выше было отмечено, сильно влияют в первую очередь жилмассивы города, где еще по-прежнему используется печное отопление, то было принято решение газифицировать эти районы. При этом местные жители могут приобрести газовое отопление по льготным кредитам. Также в планах города полностью перевести столичную ТЭЦ на газ. Как рассказал в интервью СМИ заместитель мэра столицы Талайбек Байгазиев, "Газпром" к лету 2027 года начнет поставлять нам достаточное количество газа, чтобы его хватало на отопление города. "К тому времени мы должны перестроить три станции. На существующей ТЭЦ планируем поставить парогазовую установку на 250 МВт, инвестиционное соглашение уже подписано. Такое же оборудование мы должны установить на ТЭЦ-2, а на котельной "Бишкексельмаша" -установку мощностью 100 МВт. К тому времени будем "подгонять" и тарифную политику", - сказал вице-мэр.

Выхлопные газы автомобилей также являются одним из главных источников образования смога и загрязнения воздуха. Лимит автотранспорта в Бишкеке превышен в десятки раз. Большинство автомобилей в городе уже перешли свой срок службы и опасны для окружающей среды. По этой причине руководством города было принято решение ограничить движение на дорогах столицы. Так, на общественное обсуждение выставлена инициатива мэрии Бишкека о введении запрета на движение автомобилей, согласно их номерным знакам.

"Данный опыт уже давно успешно реализуется в развитых странах. Мы поделили на неделю автомобили, согласно их номерным знакам, то есть на четные и нечетные числа. Получается, граждане в городе раз в неделю будут ездить без машины. Сейчас люди спрашивают, что делать, если жена рожает и так далее. Конечно, мы ставим на первое место здоровье человека, и на такие случаи, которые требуют неотложных мер, будут предусмотрены специальные пункты. Поэтому и говорится, что данный законопроект будет дорабатываться с учётом всех предложений. Мы сейчас строим, реконструируем и расширяем дороги, но, несмотря на это, в городе растет количество авто, и пробки у нас повсеместно. В то же время такое количество автомашин наносит непоправимый вред экологии. Я очень хочу, чтобы эти меры дали существенный результат", - рассказал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в интервью СМИ.

Кроме этого, по словам градоначальника, предлагается с иногородних машин брать оплату.

"Данная инициатива направлена не только на сбор денег, но и на то, чтобы решить проблему с пробками. Люди начнут считать деньги, и с личного авто уже будут пересаживаться на общественный транспорт. Как говорится, спрос рождает предложение. Будет формироваться система общественного транспорта. А когда нет спроса, и предложения не будет. Мы сейчас планируем вывести все наши автовокзалы за город, и там будут автостоянки. Водители из других городов могут добраться на авто до автовокзала, там оставить машину и на общественном транспорте добраться до пункта назначения. Также мы разрабатываем систему, когда водитель, оплатив за парковку, может этими бонусами оплатить свой проезд на общественном транспорте. Тем самым мы будем стимулировать его, чтобы он подъезжал до автовокзала, оставлял там машину и ездил на автобусе. Эта система тоже прорабатывается. Есть технические моменты, и, как только они будут решены, мы их тоже представим населению. Это в свою очередь также позитивно отразится на экологии города", - отметил мэр Джунушалиев.