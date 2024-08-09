Назгуль Турдубекова: Нашим детям не хватает внимания, заботы и любви

Конфуций считал, что человек должен развиваться всесторонне и основой этого развития должно быть образование и нравственное воспитание, которые родители обязаны дать детям. "Самое прекрасное зрелище на свете - это вид ребенка, уверенно идущего по жизненному пути после того, как вы указали ему дорогу", - говорил Конфуций.

И как прав великий мыслитель и философ, поскольку дети представляют собой не только важнейшую часть любого современного общества, но и залог развития сильного государства! Казалось бы, очевидно, что система защиты фундаментальных прав каждого ребёнка является необходимым элементом механизма обеспечения национальной безопасности страны. Однако проблема защиты прав детей на сегодняшний день очень актуальна во всех странах. Несмотря на множество рычагов, существующих в обществе в защиту детей, не все и не всегда они оказываются в безопасной среде. В интервью нашему изданию глава известного общественного фонда "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубекова рассказала, чего не хватает детям, от чего их надо защищать, и что делается для их защиты.

Семья – это такая силища!

- Назгуль Усеновна, вы всю жизнь занимаетесь защитой прав детей. Когда вы поняли, что это - ваше призвание, ваш зов?

- До открытия фонда я работала в молодежной организации, занималась мониторингом соблюдения прав детей. И убедилась, насколько тяжело бывает ребенку, который находится в беспомощном положении. У него везде проблемы – со здоровьем, образованием, он в любой момент может стать жертвой насилия. И мы с коллегами решили объединиться и создать специализированную организацию для защиты прав детей. И я ни на минуту не пожалела о своем решении.

Вообще помогать людям, детям было принято в нашей семье. Мои родители были учителями и волонтерами. Их пример, соответствующее мое воспитание и подтолкнули меня выбрать ту стезю, что и они, я искренне, не по принуждению уже тогда вместе с ними помогала другим. У меня также педагогическое образование. Тема моей дипломной работы была посвящена проблеме оказания помощи уличным детям, которые по разным причинам оказались на улице в 90-х годах. Причем я сознательно выбрала эту тему. А после университета пришлось воочию окунуться в эту среду. Мы создавали приюты, пункты питания и обучения для уличных детей, многие из которых таскали тачки на рынках. Шла самая настоящая борьба за каждого ребенка, каждый день мы кого-то спасали. Искали матерей ребятишек, помогали им восстановить семейные связи. У меня, поверьте, сердце разрывалось от жалости и страха за этих подростков, и было огромное желание защитить, помочь им.

- Судя по вашим словам, деятельность главы ОФ "Лига защитников прав ребенка" – это ежедневный стресс и от большого количества рабочих задач, и переживаний за судьбы отдельных детей, которые оказываются в непростых жизненных ситуациях. Где вы черпаете новые силы, чтобы помогать, спасать чужих вам, по сути, подростков?

- Сила переживания, наверное, дает энергию действию, это самое важное, потому что переживание ради переживания бесполезно. Историю каждого ребенка ты невольно пропускаешь через себя, по-другому просто не бывает, иначе не будет эффективности работы. Одно из самых главных правил в моей работе - это слышать голос ребенка и понимать, что для него важно, что его наполняет, что дает ему ощущение будущего и уверенность в завтрашнем дне.

- По вашему мнению, чего не хватает нашим детям?

- Подростковый возраст один из самых сложных этапов в жизни ребенка, напряженный и полный противоречий. Человек уже не маленький, но не может принимать решения и зависит от других. У него уже большие потребности, но еще нет самостоятельно заработанных денег. Он еще не умеет договариваться, и очень уязвим. Родители теряют влияние и контроль над ребенком, его авторитеты - это близкие ему по возрасту подростки. В общем, в этот период у него в жизни возникают новые зоны как развития, так и риска. Наши дети сегодня находятся в сложной ситуации еще и из-за дефицита эмоционального внимания, любви и заботы со стороны родителей. Многие, по сути, остаются без родительской защиты, порой один на один со своими проблемами и мыслями. А так быть просто не должно. Пришло время сфокусироваться на семье. Семья - это такая силища, что бы ни произошло, как мы убедились, она всегда будет рядом.

-Вы чувствуете, что дети доверяют вашему фонду, нуждаются в вашей поддержке?

- За 16 лет с момента создания фонда нам удалось помочь по самым скромным подсчетам 50 тысячам подросткам и их родителям. Они вовремя получили грамотную правовую и психологическую помощь и с нашей поддержкой преодолели барьер недопонимания между собой, а также вышли из той кризисной ситуации, из которой, по их мнению, они не видели выхода. Благодаря нашим усилиям в нашей стране, единственной в Центральной Азии, круглосуточно работает телефон доверия -111. В любое время суток подросток может бесплатно позвонить по этому номеру, и квалифицированный психолог окажет ему своевременную помощь. А при необходимости предоставляем квалифицированного юриста. Ежегодно на наш телефон доверия звонят до четырех тысяч детей и родителей. Детям нужно показать альтернативу, донести, что какая-то сложная ситуация, в которой они оказались, не влечет за собой крах всей жизни. И ощущение, что в твоей помощи нуждается столько людей, помогает собраться и действовать дальше.