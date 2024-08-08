Эрбол Султанбаев встретился с министром образования Беларуси

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрбол Султанбаев и министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец провели двусторонние переговоры.

По данным пресс-службы МИД, стороны обсудили перспективы сотрудничества Кыргызстана и Беларуси в образовательной сфере.

Посол Эрбол Султанбаев с учетом потенциала систем образования двух стран выразил заинтересованность в углублении взаимодействия по данному направлению.

В этой связи предложил рассмотреть возможность расширения представленности студентов из Кыргызстана в белорусских ВУЗах, в том числе и на технологических и IT специальностях.

В ходе встречи достигнута договоренность активизировать работу в данном направлении с учетом интересов сторон.