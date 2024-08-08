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В Баткене установили арт-объект - символ региона

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- Светлана Лаптева
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В Баткене установили арт-объект "Абрикос", который, по задумке авторов, является символом Баткенской области. Установить необычную художественную композицию предложили сами баткенцы.

В сетях развернулась неожиданная полемика, поскольку, к примеру, жители Иссык-Куля посчитали, что абрикос - это их знаковый брендовый фрукт. Но, в основном, людям понравилась креативность жителей Баткена.

"Очень мило). Жду, когда в Баткене откроется Абрикосовый парк - сад с абрикосовыми деревьями, паровозик с открытыми вагончиками, объезжающий сад, при нем заводик, перерабатывающий абрикосы (варенье, пастила, конфеты, мармелады и т.д), и магазин, в котором продается вся эта продукция и куча всего сувенирного на тему "Абрикос" (футболки с принтами по теме, всякая мелочь текстильная, магниты, брелки, зеркальца, браслетики, ручки, записные книжки...и все, что можно выполнить по теме "Абрикос"). Даже саженцы там можно продавать, наверное", - написал один из пользователей интернета.


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URL: https://www.vb.kg/438839
Теги:
Баткенская область, Кыргызстан
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