Погода
$ 85.42 - 85.90
€ 91.27 - 92.27

Гитлер в 1945 году хотел нанести ядерные удары по Средней Азии

121  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Нацистская Германия планировала уже летом 1945 года применить атомную бомбу против СССР. Об этом свидетельствуют опубликованные ФСБ России рассекреченные материалы допросов взятого в плен одного из ближайших сподвижников министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса группенфюрера Вернера Вехтера, сообщает ТАСС.

Как выяснилось во время допросов, одновременно с должностью начальника штаба Главного управления пропаганды НСДАП Вехтер возглавлял в министерстве пропаганды генеральный реферат вооружения и строительства и тесно общался со специалистами в области секретного вооружения Министерства вооружений Германии. Значимость его показаний была настолько высока, что 10 октября 1945 года допрос Вехтера о наличии у Германии атомной бомбы и о новейших ракетах V-2 лично проводил заместитель наркома внутренних дел СССР генерал-полковник Иван Серов.

Со слов Вехтера, о том, что Германия проводит подготовку к применению атомной бомбы, он узнал в частной беседе в 1943 году от инженера Доминика. "Он рассказал мне, что германским ученым удалось добиться расщепления атомного ядра и инженеры-специалисты занимаются разработкой методов и способов практического применения ядерной энергии как средства ведения войны", - сообщил Вехтер. По его словам, аналогичные работы вели англичане и американцы, но Германия якобы опередила их в этом на полтора года.

Изменить ход войны

Уже в 1945 году Министерство вооружения Германии проводило практическую работу по подготовке и применению атомной бомбы. Согласно показаниям Вехтера, как сообщил ему редактор секретного правительственного бюллетеня Ганс Гертель, выезжавший в феврале 1945 года в город Целле, начальник военно-воздушной школы специального назначения полковник Герман Хайо рассказал Гертелю, что школа имеет на вооружении самолеты новейшей конструкции, "которые обладают большим радиусом действия и будут вооружены атомной бомбой". "Новые самолеты предназначались для бомбардировки атомными бомбами индустриальных центров Советского Союза, расположенных в районе Урала и Средней Азии", - сообщил Вехтер. На аэродроме в Целле находились как сами новые бомбардировщики, так и истребители для их охраны во время полета. При этом, по словам Гертеля, новые бомбардировщики были сконцентрированы и на других аэродромах.

"На основании бесед с Домиником и Гертелем я пришел к выводу, что германским министерством вооружения велась подготовка к применению атомных бомб в 1945 году. Об этом я могу судить и по другим фактам, которые мне были известны как руководящему работнику германского министерства пропаганды", - заявил Вехтер. Он сказал, что не располагает точными данными о том, в какие сроки против Советского Союза могли быть применены атомные бомбы, но отдельные признаки, заявил он, "дают мне основания предполагать о возможном применении атомной бомбы в войне против Советского Союза летом 1945 года".

Так, с его слов, в одной из бесед с ним государственный секретарь министерства пропаганды доктор Науман, "говоря о военном и политическом положении Германии на последнем этапе войны, заявил, что в скором времени должно все измениться к лучшему, и сослался на слова Гитлера, который в узком кругу доверенных лиц заявил: "Да простит мне бог последние 14 дней войны". Кроме того, по данным Вехтера, в начале 1945 года один из руководителей германской промышленности и фактически заместитель министра вооружения Карл-Отто Заур по секрету сообщил ему, что "ведется усиленная работа по изготовлению новейшего оружия, которое в ближайшее время будет применено на фронте". А сотрудник научно-исследовательского совета Германии профессор Шуман весной 1945 года заявил, что ведет работу над секретным оружием, "могущим изменить весь ход войны в пользу Германии".

Министр пропаганды Йозеф Геббельс в апреле 1945 года на совещании в министерстве также сказал, что "в скором времени будет применено новое оружие, которое изменит весь ход войны".

Сам Вехтер предположил, что Третий рейх мог применить атомную бомбу уже в июне 1945 года - этот месяц считался особо благоприятным для Гитлера и в апреле 1945 года Геббельс поручил подготовить особый гороскоп на июнь для фюрера, который должны были распространить среди населения. "Я полагаю, что за этим указанием скрывалась интенсивная подготовка к применению секретного оружия, рассчитанного на июнь 1945 года", - заявил Вехтер.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/438844
Теги:
ВОВ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  