С 8 августа Кыргызстан и Греция вводят безвизовый режим для дипломатов

Министерство иностранных дел информирует, что Соглашение между Кабинетом Министров и Правительством Греческой Республики об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов, подписанное 21 сентября 2023 года в г. Нью-Йорк вступает в силу 8 августа 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, соглашение предусматривает освобождение от визовых требований для въезда, выезда и временного пребывания на территории обеих стран на срок, не превышающий 90 (девяносто) дней в течение 180 (ста восьмидесяти) дней граждан – владельцев дипломатических паспортов Кыргызской Республики и Греческой Республики.