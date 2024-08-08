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С 8 августа Кыргызстан и Греция вводят безвизовый режим для дипломатов

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Министерство иностранных дел информирует, что Соглашение между Кабинетом Министров и Правительством Греческой Республики об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов, подписанное 21 сентября 2023 года в г. Нью-Йорк вступает в силу 8 августа 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, соглашение предусматривает освобождение от визовых требований для въезда, выезда и временного пребывания на территории обеих стран на срок, не превышающий 90 (девяносто) дней в течение 180 (ста восьмидесяти) дней граждан – владельцев дипломатических паспортов Кыргызской Республики и Греческой Республики.


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URL: https://www.vb.kg/438852
Теги:
Греция, Кыргызстан, МИД
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