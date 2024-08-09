В Бишкеке задержали мужчину за крупное мошенничество с визой в США

Сотрудниками милиции задержан подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 19 июля в милицию обратился гражданин А.Т. с просьбой принять меры в отношении основателя и сотрудника компании "Bivisa", граждан Н.Д., Б.Ф., которые войдя в его доверие обманным путем, под предлогом предоставить визу в США, завладели денежными средствами в размере 714 тысяч сомов. После чего не выполнив обещание скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции был установлен и задержан гражданин Б.Ф., 2000 года рождения, который был водворен в ИВС ГУВД.

В настоящее время устанавливается его причастность в совершении аналогичных фактов преступлений.