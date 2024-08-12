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Газификация жилмассивов - это улучшение качества воздуха в Бишкеке

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- Светлана Лаптева
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Министерство природных ресурсов, ОАО "Газпром Кыргызстан", ОАО "Элдик Банк", ОАО "Айл Банк" ранее совместно провели в информационном агентстве "Кабар" пресс-конференцию на тему "Улучшение качества воздуха города Бишкек и Чуйской области – газификация новых населенных пунктов", в ходе которой представители каждого учреждения предоставили информацию о своей сфере деятельности и ответили на вопросы СМИ.

Начальник отдела атмосферного воздуха Министерства природных ресурсов КР Н.Ташыбек уулу рассказал об основных источниках загрязнения воздуха в Бишкеке:

- отопление жилищ углем - 29%;

- транспорт - 27%,

- пыль, переносимая ветром – 21%.

-котлы (котлы) для тепловых электростанций (ТЭЦ) - 11%;

- городская пыль – 9%;

- промышленные объекты – 2%;

- сжигание мусора – 1%;

Также газифицировано 52 новостроек в городе Бишкек и Чуйской области, в городе Бишкек подключены к газовым котлам 19 346 (74,7%) из 25 883 абонентов, в Чуйской области газифицировано 9 570 абонентов. По его словам, газификация населенных пунктов снизила потребление угля в среднем на 58 тысяч тонн.

По его словам, в Бишкек привезли более 1000 автобусов. Каждый из них заменил по 4 дизельных микроавтобуса (бусика), а сжигание дизеля было ограничено 200 тоннами в сутки.

7 июля 2024 года проверено 100 субъектов хозяйствования на предмет загрязнения атмосферного воздуха. В соответствии со статьей 230 Кодекса о правонарушениях КР за выброс загрязняющих веществ в атмосферу за 67 минут наложен административный штраф в размере 1 миллиона 498 тысяч сомов. О соблюдении требований охраны атмосферного воздуха уведомлены 892 субъекта хозяйствования.

Со стороны Министерства был разработан и утвержден главным управлением безопасности дорожного движения МВД план рейдовых мероприятий. Проведено 59 мероприятий и проверено 1020 автомобилей. В результате по статье 234 Кодекса о правонарушениях КР было составлено 35 протоколов и наложен штраф в размере 262 тысяч сомов за "использование автотранспортных средств и других мобильных транспортных средств, выделяющих выбросы загрязняющих веществ, превышающие норму".


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URL: https://www.vb.kg/438861
Теги:
Бишкек, смог
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